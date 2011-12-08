Иностранец прострелил голову жительнице Приморья

ПРИМОРЬЕ, 8 декабря, ZRPRESS. Накануне вечером в Партизанске вооруженному нападению подверглась пожилая женщина, сообщил ИА "Приморье24" источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло в квартире жительницы города, когда к ней пришел малознакомый, по ее словам, молодой человек азиатской внешности. Мужчина потребовал от хозяйки отдать ему все имеющиеся деньги, после чего выстрелил в голову хозяйки. Женщина получила огнестрельное ранение виска. Позже ее госпитализировали, но ее состояние не вызывает опасений врачей.

Грабитель же, обшарив квартиру, похитил 101 тысячу рублей и благополучно скрылся. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ведется следствие.