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Иностранец прострелил голову жительнице Приморья
ПРИМОРЬЕ, 8 декабря, ZRPRESS. Накануне вечером в Партизанске вооруженному нападению подверглась пожилая женщина, сообщил ИА "Приморье24" источник в правоохранительных органах.
Нападение произошло в квартире жительницы города, когда к ней пришел малознакомый, по ее словам, молодой человек азиатской внешности. Мужчина потребовал от хозяйки отдать ему все имеющиеся деньги, после чего выстрелил в голову хозяйки. Женщина получила огнестрельное ранение виска. Позже ее госпитализировали, но ее состояние не вызывает опасений врачей.
Грабитель же, обшарив квартиру, похитил 101 тысячу рублей и благополучно скрылся. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ведется следствие.
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