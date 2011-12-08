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Неуплата даже мелкого административного штрафа обернется приморцу тюремным опытом
ПРИМОРЬЕ, 19 июля, ZRPRESS. Жителю Хорольского района Приморского края, не оплатившему штраф в размере 300 рублей, наложенный Хорольским РОВД, придется выплатить более 3 тысяч рублей. А житель Октябрьского района за подобное правонарушение проведет сутки в камере приемника-распределителя.
В соответствии со ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях граждане, по каким-либо причинам не оплачивающие штрафы, наложенные судом или должностными лицами специально уполномоченных органов, могут подвергаться наказанию в виде наложения штрафа в двукратном размере или административного ареста на срок до 15 суток.
Так, в отделе судебных приставов по Хорольскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Р. административного штрафа, наложенного Хорольским РОВД, в размере 300 рублей. Неплательщик неоднократно вызывался на прием к судебному приставу-исполнителю, однако данные требования проигнорировал. По данному поводу был составлен административный протокол и направлен мировому судье. Суд в свою очередь оштрафовал должника на 1 тысячу рублей. Продолжая уклоняться от выплат, мужчина вновь был подвергнут административному наказанию. В соответствии со ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях сумма первоначального штрафа была удвоена и составила уже 2 тысячи рублей. Учитывая, что от уплаты первоначальной суммы должник не освобождается, а за неисполнение в 5-дневный срок с него взыскивается исполнительский сбор в размере 500 рублей, то теперь ему придется выплатить в общей сложности более 3 тысячи рублей.
Стоит отметить, что наложение административного штрафа в двукратном размере - не самое жесткое наказание для неплательщиков. Неуплата административного штрафа может повлечь за собой также и административный арест на срок до 15 суток. За 5 месяцев этого года в Приморье наказанию в виде административного ареста подверглись 65 человек.
Стоит отметить, что 5 июля 2011 года были внесены изменения в статьи 20.25 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 13 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Теперь неуплата административного штрафа в срок приведет к наложению административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административному аресту на срок до 15 суток.
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