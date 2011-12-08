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Скотный двор под Артемом: свежина и разложившиеся трупы в ассортименте

08 Декабря 2011, 13:54 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS. В Приморье на животноводческой ферме обнаружены трупы и кости животных

Проведённая Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю на одной из животноводческих ферм г. Артёма проверка выявила грубейшие нарушения санитарно-ветеринарных норм содержания животных. Проверяющими обнаружены трупы и кости животных.

Продукция животноводческой фермы предназначается для реализации на рынках Артёма и Владивостока.

Как показала проведённая внеплановая проверка расположенной в окрестностях Артёма животноводческой фермы, на ней содержится 120 голов свиней, 80 баранов, 28 голов крупного рогатого скота, 15 голов птицы. Территория фермы не огорожена, при входе в помещение отсутствуют дезинфекционные коврики, установлен факт свободного выгула свиней и птицы. Кормление свинопоголовья производится отходами с овощных баз городов Артёма и Владивостока. Убойная площадка на территории фермы отсутствует. Вся территория захламлена разнообразным мусором и отходами пропавших овощей.

Помимо этого, проверяющими в 30 метрах от животноводческого помещения, в котором содержаться животные, осмотрена навозная куча, в которой обнаружены истлевшие шкуры баранов. На территории выгульной площадки и вовсе обнаружен труп поросёнка, за забором этой же площадки обнаружены кости крупного рогатого скота с остатками мяса. Здесь же, в протекающей рядом речке, найден разложившийся труп, предположительно телёнка.

Условия выгула баранов также не отвечают ветеринарным и санитарным нормам. Всё поголовье пасётся на территории захламлённой бытовыми и пищевыми отходами.

Территорию фермы охраняют пять собак, на которые отсутствуют документы, подтверждающие их вакцинацию против бешенства. Документы, подтверждающие право на использование животноводческих помещений и земли для разведения, убоя, откорма сельскохозяйственных животных также отсутствуют.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство. Помимо этого, материалы проверки переданы в прокуратуру города Артёма.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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