Инфекция атаковала приморцев

В Приморском крае со второй декады августа был отмечен сезонный подъем заболеваемости галофилезом. Это заболевание вызывают микроорганизмы, широко распространенные в прибрежных морских водах и обитающих в них гидробионтах, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Заболеть галофилезом можно при купании, когда загрязненная морская вода попадает в рот, а также при употреблении недостаточно термически обработанных морепродуктов, купленных с рук у граждан, торгующих на пляжах. Чаще всего заболевание возникает после употребления креветок, мидий, гребешков и др. гидробионтов.

Время от момента употребления зараженного продукта до начала заболевания очень короткое (3-6 часов). Заболевание начинается с резких, интенсивных болей в животе, несколько позже присоединяются тошнота, рвота. Отдых, начатый на пляже, может закончиться в инфекционной больнице.