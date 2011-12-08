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Инфекция атаковала приморцев
В Приморском крае со второй декады августа был отмечен сезонный подъем заболеваемости галофилезом. Это заболевание вызывают микроорганизмы, широко распространенные в прибрежных морских водах и обитающих в них гидробионтах, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Заболеть галофилезом можно при купании, когда загрязненная морская вода попадает в рот, а также при употреблении недостаточно термически обработанных морепродуктов, купленных с рук у граждан, торгующих на пляжах. Чаще всего заболевание возникает после употребления креветок, мидий, гребешков и др. гидробионтов.
Время от момента употребления зараженного продукта до начала заболевания очень короткое (3-6 часов). Заболевание начинается с резких, интенсивных болей в животе, несколько позже присоединяются тошнота, рвота. Отдых, начатый на пляже, может закончиться в инфекционной больнице.
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