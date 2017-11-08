В Приморье строительная компания задолжала 200 рабочим

Заработная плата не выплачивалась на протяжении 5 месяцев, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы. Так, прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной строительной компании, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, сообщили в ведомстве.

«По версии следствия, фигурант с апреля по август 2017 г. не выплачивал заработную плату работникам своего предприятия. В результате этого перед более чем 200 работниками образовалась задолженность по оплате труда на общую сумму свыше 27 млн рублей. При этом денежные средства для выплаты заработной платы у компании имелись, однако они были потрачены на иные цели», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметил пресс-секретарь ведомства, по выявленным нарушениям в сфере оплаты труда прокуратурой города принимался комплекс мер реагирования: вносились представление, заявлялись иски о взыскании заработной платы в интересах потерпевших и другие меры.

В ходе предварительного расследования задолженность по заработной плате перед работниками была погашена. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором города для рассмотрения по существу в мировой суд города Находки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.