www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.46 р. 100 JPY: 51.2 р.
EUR: 67.77 р. 10 CNY: 88.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье строительная компания задолжала 200 рабочим

08 Ноября 2017, 17:30 | Приморье

Заработная плата не выплачивалась на протяжении 5 месяцев, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы. Так, прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной строительной компании, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, сообщили в ведомстве.

«По версии следствия, фигурант с апреля по август 2017 г. не выплачивал заработную плату работникам своего предприятия. В результате этого перед более чем 200 работниками образовалась задолженность по оплате труда на общую сумму свыше 27 млн рублей. При этом денежные средства для выплаты заработной платы у компании имелись, однако они были потрачены на иные цели», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметил пресс-секретарь ведомства, по выявленным нарушениям в сфере оплаты труда прокуратурой города принимался комплекс мер реагирования: вносились представление, заявлялись иски о взыскании заработной платы в интересах потерпевших и другие меры.

В ходе предварительного расследования задолженность по заработной плате перед работниками была погашена. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором города для рассмотрения по существу в мировой суд города Находки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: строители  зарплата  прокуратура  рабочие 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru