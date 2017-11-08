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Сотрудника ГИБДД во Владивостоке отправили в колонию на 7 лет
Ранее он вымогал крупную сумму денег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Во Владивостоке за покушение на получение взятки вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему сотруднику ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
«Следствием и судом установлено, что подсудимый в период времени с 26 октября по 18 ноября 2015 года вымогал у гражданина взятку в размере 40 тыс. рублей. При этом угрожал последнему создать условия, препятствующие получению разрешения на возврат задержанного транспортного средства. Гражданин сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы и преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам», - рассказали в силовом ведомстве.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере двадцатикратной сумме взятки, то есть 800 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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