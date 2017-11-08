В Приморье компанию за подкуп оштрафовали на 1 млн рублей

Представитель компании давал средства замначальнику таможни, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности местной коммерческой компании, сообщили в ведомстве.

«Во время проверочных мероприятий представители указанной фирмы с декабря 2015 года по февраль 2016 года через посредника передали 300 тыс. рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение через таможенную границу товаров, поступающих в адрес компании», - рассказали в Приморской транспортной прокуратуре.

Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По результатам рассмотрения материалов суд привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.