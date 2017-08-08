Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Психологи МЧС оказывают поддержку пострадавшему населению Приморья
Уже на горячую линию позвонило более 200 человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В связи с подтоплением жилых домов и приусадебных участков в Приморском крае жителям, пострадавших территорий от паводка, наряду с аварийно-восстановительными, спасательными и другими неотложными работами специалисты МЧС России оказывают и психологическую помощь, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В настоящее время на него поступило более 200 звонков, из которых: 20 – о судьбе близких, 164 – об остановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе работ по ликвидации последствий; 3 – с предложениями об оказании добровольной помощи; 15 – обращений, не относящихся к вопросам ликвидации последствий. В настоящее время в пункте временного размещения в здании общежития Сельскохозяйственной академии работает психолог 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы и работники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи. За сутки психологами МЧС России оказано 2 индивидуальных психологических помощи и 13 – информационных.
Специалисты с большим вниманием слушают каждого обратившегося к ним человека, и каждый случай рассматривают в индивидуальном порядке. В основном, звонящие граждане интересуются обстановкой в наиболее пострадавших от подтопления районах и ходом проведения аварийно-восстановительных работ.
«Люди находятся в стрессовой ситуации и ситуации неопределенности. Поэтому вовремя оказанная информационная и психологическая помощь специалистами помогает не допустить негативных последствий и панических реакций», – сказала психолог-спасатель специализированной пожарно-спасательной части Александра ПОНОМАРЕНКО.
В ГУ МЧС России по Приморскому краю продолжает работу телефон «горячей линии»: 239-99-99. В круглосуточном режиме на звонки отвечают психологи МЧС России.
Новости тематики
- Психологи МЧС оказывают поддержку пострадавшему населению Приморья
- В Приморье более 6 тыс. человек остаются без электроснабжения
- В Приморье восстановили движение на одном из подтопленных участков автотрассы
- В Приморье во время ЧС эвакуировали 57 человек
- В Приморье частично восстановили движение поездов
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
- В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта
Новости раздела
- Психологи МЧС оказывают поддержку пострадавшему населению Приморья
- В Приморье более 6 тыс. человек остаются без электроснабжения
- В Приморье восстановили движение на одном из подтопленных участков автотрассы
- В Приморье во время ЧС эвакуировали 57 человек
- В Приморье частично восстановили движение поездов
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
- В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Цены на электроэнергию взлетят
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ-2017