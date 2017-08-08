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Психологи МЧС оказывают поддержку пострадавшему населению Приморья

08 Августа 2017, 15:25 | Приморье

Уже на горячую линию позвонило более 200 человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В связи с подтоплением жилых домов и приусадебных участков в Приморском крае жителям, пострадавших территорий от паводка, наряду с аварийно-восстановительными, спасательными и другими неотложными работами специалисты МЧС России оказывают и психологическую помощь, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В настоящее время на него поступило более 200 звонков, из которых: 20 – о судьбе близких, 164 – об остановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе работ по ликвидации последствий; 3 – с предложениями об оказании добровольной помощи; 15 – обращений, не относящихся к вопросам ликвидации последствий. В настоящее время в пункте временного размещения в здании общежития Сельскохозяйственной академии работает психолог 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы и работники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи. За сутки психологами МЧС России оказано 2 индивидуальных психологических помощи и 13 – информационных.

Специалисты с большим вниманием слушают каждого обратившегося к ним человека, и каждый случай рассматривают в индивидуальном порядке. В основном, звонящие граждане интересуются обстановкой в наиболее пострадавших от подтопления районах и ходом проведения аварийно-восстановительных работ.

«Люди находятся в стрессовой ситуации и ситуации неопределенности. Поэтому вовремя оказанная информационная и психологическая помощь специалистами помогает не допустить негативных последствий и панических реакций», – сказала психолог-спасатель специализированной пожарно-спасательной части Александра ПОНОМАРЕНКО.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю продолжает работу телефон «горячей линии»: 239-99-99. В круглосуточном режиме на звонки отвечают психологи МЧС России.

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Теги: психологи  ЧС  МЧС 



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