www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.06 р. 100 JPY: 54.21 р.
EUR: 70.84 р. 10 CNY: 89.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье более 6 тыс. человек остаются без электроснабжения

08 Августа 2017, 13:20 | Приморье

Электричества нет в шести населенных пунктах края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время электроснабжение восстанавливают в Уссурийске и Хасанском районе Приморья. Бригады филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за проливных дождей, в Уссурийске и Хасанском районе края. В Надеждинском районе эти работы уже завершены.

Как сообщили в краевом департаменте энергетики, всего в аварийно-восстановительных работах задействовано 22 бригады и 84 единицы техники.

«Уже восстановили электроснабжение в населенных пунктах Надеждинского района. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электросетей в Хасанском районе и Уссурийске», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время проведение работ на энергообъектах затруднено из-за отсутствия возможности проезда ремонтного персонала и техники к местам повреждений.

«Где позволяет погода и паводковая ситуация, работы идут. Восстанавливаются опоры линий электропередач, натягиваются провода, ведутся работы на подстанциях», – сообщили специалисты.

В частности, в связи с отсутствием проезда по трассе Раздольное-Хасан из-за сильного повреждения дорожного полотна, затруднен доступ к электросетевым объектам, обеспечивающим электроснабжение сел Береговое, Филипповка, Андреевка, Овчинниково, Кравцовка и поселка Песчаный. Также частично электроснабжение отсутствует в селах Барабаш и Занадворовка.

В Уссурийском городском округе из-за разлива реки Борисовка полностью отрезанными оказались села Кроуновка и Яконовка. Без электроснабжения находятся села Борисовка, Кубуки и Линевичи, оказавшиеся в зоне сильного подтопления.

Кроме этого, в крае частично отключены от энергоснабжения пять социально-значимых учреждений края.

Автор:
Теги: ЧС  энергоснабжение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru