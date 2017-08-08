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В Приморье более 6 тыс. человек остаются без электроснабжения
Электричества нет в шести населенных пунктах края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В настоящее время электроснабжение восстанавливают в Уссурийске и Хасанском районе Приморья. Бригады филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за проливных дождей, в Уссурийске и Хасанском районе края. В Надеждинском районе эти работы уже завершены.
Как сообщили в краевом департаменте энергетики, всего в аварийно-восстановительных работах задействовано 22 бригады и 84 единицы техники.
«Уже восстановили электроснабжение в населенных пунктах Надеждинского района. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электросетей в Хасанском районе и Уссурийске», – уточнили в ведомстве.
В настоящее время проведение работ на энергообъектах затруднено из-за отсутствия возможности проезда ремонтного персонала и техники к местам повреждений.
«Где позволяет погода и паводковая ситуация, работы идут. Восстанавливаются опоры линий электропередач, натягиваются провода, ведутся работы на подстанциях», – сообщили специалисты.
В частности, в связи с отсутствием проезда по трассе Раздольное-Хасан из-за сильного повреждения дорожного полотна, затруднен доступ к электросетевым объектам, обеспечивающим электроснабжение сел Береговое, Филипповка, Андреевка, Овчинниково, Кравцовка и поселка Песчаный. Также частично электроснабжение отсутствует в селах Барабаш и Занадворовка.
В Уссурийском городском округе из-за разлива реки Борисовка полностью отрезанными оказались села Кроуновка и Яконовка. Без электроснабжения находятся села Борисовка, Кубуки и Линевичи, оказавшиеся в зоне сильного подтопления.
Кроме этого, в крае частично отключены от энергоснабжения пять социально-значимых учреждений края.
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