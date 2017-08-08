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В Приморье восстановили движение на одном из подтопленных участков автотрассы

08 Августа 2017, 12:50 | Приморье

Движение по автомобильной дороге Раздольное–Хасан осуществляется по временной схеме, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Минувшей ночью сотрудники Примавтодора восстановили проезд на участке дороги в Хасанском районе, особенно сильно пострадавшем в результате ливневых дождей, сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края.

«Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. В настоящий момент продолжается восстановление земляного полотна в местах размыва дороги, идет отсыпка скального грунта. Задействовано более тридцати единиц техники», – сообщили в Примавтодоре.

Как отметили в департаменте туризма Приморья, благодаря оперативному восстановлению движения вернуться домой смогут сотни туристов.

«Сейчас с обеих сторон российско-китайской границы находятся люди, ожидающие возможности попасть домой, – это и российские граждане, которые выехали в Китай и теперь вынужденно пережидают непогоду в Хуньчуне, и иностранцы, которые из-за ливня не смогли покинуть нашу территорию. Кроме того, выехать из подтопленного района смогут и граждане, отдыхавшие на хасанских пляжах», – сообщил директор департамента Константин Шестаков.

Напомним, что всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено более 2 тыс. жилых домов с населением более 13,3 тыс. человек и 2,4 тыс. придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением более 20,5 тыс. человек, в том числе более 3,5 отыс. детей.

На сегодня в регионе развернуто 10 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.

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Теги: дороги  ЧС  хасан 



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