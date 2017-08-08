В Приморье восстановили движение на одном из подтопленных участков автотрассы

Движение по автомобильной дороге Раздольное–Хасан осуществляется по временной схеме, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Минувшей ночью сотрудники Примавтодора восстановили проезд на участке дороги в Хасанском районе, особенно сильно пострадавшем в результате ливневых дождей, сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края.

«Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. В настоящий момент продолжается восстановление земляного полотна в местах размыва дороги, идет отсыпка скального грунта. Задействовано более тридцати единиц техники», – сообщили в Примавтодоре.

Как отметили в департаменте туризма Приморья, благодаря оперативному восстановлению движения вернуться домой смогут сотни туристов.

«Сейчас с обеих сторон российско-китайской границы находятся люди, ожидающие возможности попасть домой, – это и российские граждане, которые выехали в Китай и теперь вынужденно пережидают непогоду в Хуньчуне, и иностранцы, которые из-за ливня не смогли покинуть нашу территорию. Кроме того, выехать из подтопленного района смогут и граждане, отдыхавшие на хасанских пляжах», – сообщил директор департамента Константин Шестаков.

Напомним, что всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено более 2 тыс. жилых домов с населением более 13,3 тыс. человек и 2,4 тыс. придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением более 20,5 тыс. человек, в том числе более 3,5 отыс. детей.

На сегодня в регионе развернуто 10 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.