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В Приморье во время ЧС эвакуировали 57 человек
В том числе 18 детей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
По предварительным данным в Хасанском, Надеждинском муниципальных районах и Уссурийском городском округе остаются подтоплены остаются подтоплены более 1,4 тыс. придомовых территорий.
В настоящее время остаются отрезанными пять населенных пунктов. Остаются подмытыми пять участков дорог общей протяженностью 5 км в трех муниципальных образованиях. Три автомобильных моста имеют повреждения в трех муниципальных образованиях.
В настоящее время развернуты шесть пунктов временного размещения, в которых находятся 200 человек. В населенных пунктах имеются продукты питания, бутылированная вода, предметы первой необходимости, медикаменты. Особое внимание уделяется работе с маломобильной категорией граждан и детьми. С людьми, нуждающимися в психологической помощи работают специалисты-психологи. Для оказания психологической помощи привлечены психологи.
К настоящему моменту аварийные бригады филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» восстановили электроснабжение в населенных пунктах Надеждинского муниципального района. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения в Хасанском районе и Уссурийском городском округе.
В ликвидации ЧС задействовано: более 500 человек, 97 единиц техники, 25 плавсредств.
Фото - novosti_vdk
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