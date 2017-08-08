В Приморье во время ЧС эвакуировали 57 человек

В том числе 18 детей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По предварительным данным в Хасанском, Надеждинском муниципальных районах и Уссурийском городском округе остаются подтоплены остаются подтоплены более 1,4 тыс. придомовых территорий.

В настоящее время остаются отрезанными пять населенных пунктов. Остаются подмытыми пять участков дорог общей протяженностью 5 км в трех муниципальных образованиях. Три автомобильных моста имеют повреждения в трех муниципальных образованиях.

В настоящее время развернуты шесть пунктов временного размещения, в которых находятся 200 человек. В населенных пунктах имеются продукты питания, бутылированная вода, предметы первой необходимости, медикаменты. Особое внимание уделяется работе с маломобильной категорией граждан и детьми. С людьми, нуждающимися в психологической помощи работают специалисты-психологи. Для оказания психологической помощи привлечены психологи.

К настоящему моменту аварийные бригады филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» восстановили электроснабжение в населенных пунктах Надеждинского муниципального района. Сейчас энергетики занимаются восстановлением электроснабжения в Хасанском районе и Уссурийском городском округе.

В ликвидации ЧС задействовано: более 500 человек, 97 единиц техники, 25 плавсредств.

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