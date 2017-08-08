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В Приморье частично восстановили движение поездов

08 Августа 2017, 11:23 | Приморье

Первый поезд после стихии уже пришел во Владивосток, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Во понедельник вечером рабочие восстановили железнодорожные пути. Стало доступно движение поездов по нечетному пути участка Уссурийск-Владивосток. Со ст. Барановский в сторону Владивостока уже был отправлен первый поезд №208 Новокузнецк-Владивосток.

Напомним, что утром в понедельник на перегонах Баневурово - Барановский, Раздольное - Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод - Веневитино участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск-Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань-Владивосток, №202 сообщением Хабаровск-Владивосток и №208 сообщением Новокузнецк-Владивосток. Более тысячи пассажиров задержанных поездов были отправлены на автобусах во Владивосток и Уссурийск. Остающиеся на станциях Раздольное и Новошахтинск пассажиры были обеспечены горячим питанием.

Железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают 4 восстановительных.

В связи с размывом железной дороге произошли изменения в расписании поездов. Узнать информацию о движении поездов можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра компании: 8-800-775-00-00

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Теги: двжд  ржд  трансиб 



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