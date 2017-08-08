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В Приморье частично восстановили движение поездов
Первый поезд после стихии уже пришел во Владивосток, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Во понедельник вечером рабочие восстановили железнодорожные пути. Стало доступно движение поездов по нечетному пути участка Уссурийск-Владивосток. Со ст. Барановский в сторону Владивостока уже был отправлен первый поезд №208 Новокузнецк-Владивосток.
Напомним, что утром в понедельник на перегонах Баневурово - Барановский, Раздольное - Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод - Веневитино участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.
Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск-Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань-Владивосток, №202 сообщением Хабаровск-Владивосток и №208 сообщением Новокузнецк-Владивосток. Более тысячи пассажиров задержанных поездов были отправлены на автобусах во Владивосток и Уссурийск. Остающиеся на станциях Раздольное и Новошахтинск пассажиры были обеспечены горячим питанием.
Железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают 4 восстановительных.
В связи с размывом железной дороге произошли изменения в расписании поездов. Узнать информацию о движении поездов можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра компании: 8-800-775-00-00
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