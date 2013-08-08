В Приморье погиб водолаз, работавший в южнокорейской фирме

Взрыв произошел при проведении подводных работ по подъему дока N3 на территории ОАО "Приморский завод" в городе Находка Приморского края. Погиб водолаз, работавший в это время на глубине.

Как сообщила пресс-служба УМВД на транспорте по ДФО, на протяжении последних трех лет работы по подготовке плавдока по договору осуществляла южнокорейская фирма, погибший водолаз был ее сотрудником,.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Причины взрыва устанавливаются.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.