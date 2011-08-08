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Маринченко ушла сама

08 Августа 2011, 15:44 | Приморье

Больничный конфликт в Кавалерово между главным врачом Ириной МАРИНЧЕНКО и коллективом больницы, а также между Маринченко и райадминистрацией, завершился 4 августа: накануне Ирина Маринченко, начмед Нина ГАВДИК и заместитель главврача по экономическим вопросам Светлана АНТОНЕВИЧ написали заявления на увольнение по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

Что послужило причиной внезапной перемены настроения и решения уволиться для И.Маринченко, узнать не удалось: ее телефон не отвечает. Не отвечает и телефон Н.Гавдик. Не знает о причинах увольнения трех ведущих сотрудников ЦРБ и юрист райадминистрации, представлявшая ее на суде, Людмила ВЕЛИЧКО. Известно лишь, что с середины июня, то есть фактически с момента возвращения Маринченко в больницу, райадминистрация проводит в больнице финансовую проверку деятельности администрации ЦРБ. Проверка не закончена по сей день.

5 августа мэр района Сергей ЗАЙЦЕВ назначил нового главного врача больницы – травматолога, зав. травматологическим отделением Вячеслава НАЗАРЕНКО. Именно он как главврач делал доклад 5 августа на межведомственной, межрайонной комиссии по противотуберкулезной работе. По словам врача-нарколога Татьяны ФОРОСТОВСКОЙ, за две недели, что у власти в больнице пробыла Ирина Маринченко, написали заявление на увольнение начальник отдела кадров ЦРБ и зав. поликлиникой: они не сработались с главврачом. Правда, зав. поликлиникой Ольга СТУЖУК после прихода главврача Назаренко заявление забрала.

По району гуляет слух, что прихожане местного православного храма собрали якобы 1,5 тыс. подписей в поддержку коллектива больницы, протестовавшего против возвращения И.Маринченко на должность главврача. Но кавалеровский батюшка, отец Александр, слухи опроверг: «Я никого не благословлял на сбор подписей, прихожане ничего не собирали, но собирали подписи работники больницы». Напомним, что работники больницы собрали 172 подписи против возвращения И.Маринченко на должность главного врача кавалеровской ЦРБ.

Автор: Татьяна Курочкина
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