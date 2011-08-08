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В аварии погиб депутат ЗС ПК с семьей
Четыре человека погибли накануне, 6 августа. в ДТП в районе поселка Раздольное на трассе "Владивосток-Хабаровск". Как сообщил РИА PrimaMedia представитель Законодательного Собрания Приморского края, по предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух автомобилей - седана и внедорожника. В машине с 71-летним депутатом Эдуардом Алексеевым находились жена и сын.
ДТП произошло в субботу, 6 августа, около 18.30 по местному времени на трассе М-60 между Раздольным и Кипарисово. Водитель седана, который по информации источника из правоохранительных органов, являлся сотрудником Уссурийского следственного управления следственного комитета, и супруги Алексеевы погибли на месте.
Сына депутата, который по предварительной информации находился за рулем, пришлось извлекать из покореженного автомобиля. Однако его жизнь не удалось спасти, позднее он скончался в больнице.
Справка: Эдуард Алексеев - депутат Законодательного Собрания Приморского края четвертого созыва по списку "КПРФ". Являлся заместителем председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан с 2008 года.Фото РИА PrimaMedia.
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