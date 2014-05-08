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Житель Приморья завлекал покупателей в свой магазин фашистской свастикой
В Дальнегорске, в ходе прокурорской проверки, было выявлено нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в том числе запрета демонстрации нацистской атрибутики и символики, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверяющие установили, что предприниматель на витрине своего музыкального магазина выставил военную каску с тремя фашистскими гербами, символ национал-социалистической немецкой рабочей партии, в виде двух букв «SS», а также изображение фашисткой свастики. Прокуратура по данным фактам возбудила дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Коммерсант приговорен к штрафу, предметы нарушения конфискованы.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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вася путинутый16:44, 09.05.2014#
На демонстрацию фашистских крестов и свастик должна быть лицензия. Тут налицо нелицензированная демонстрация в обход государственных органов и нарушение государственной монополии. Свастика в фильмах одобрена Главным Политическим Управлением и президент в курсе. А тут какой то лошара решил срубить бабла на свастике без разрешения В. В. Путина, за что и поплатился. Надо было просто с прокурорскими в долю входить, как все нормальные граждане, а не крысить втишь на свой карман. Дальнегорский чувак просто в понятиях кремлевских не врубается.
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Сколько выпускается фильмов в России, где демонстрируют свастики, кресты и т. д. необходимо конфисковать и оштрафовать.