Житель Приморья завлекал покупателей в свой магазин фашистской свастикой

В Дальнегорске, в ходе прокурорской проверки, было выявлено нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в том числе запрета демонстрации нацистской атрибутики и символики, сообщили в пресс-службе ведомства.



Проверяющие установили, что предприниматель на витрине своего музыкального магазина выставил военную каску с тремя фашистскими гербами, символ национал-социалистической немецкой рабочей партии, в виде двух букв «SS», а также изображение фашисткой свастики. Прокуратура по данным фактам возбудила дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Коммерсант приговорен к штрафу, предметы нарушения конфискованы.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.