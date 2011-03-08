Сумму компенсации установят по корейскому закону

Речь идет о компенсации родным погибших на сухогрузе «Александра». Об этом Primamedia расcказал председатель Дальневосточной организации российского профсоюза моряков Николай СУХАНОВ, который сейчас находится в Маниле (Филиппины) на форуме по проблемам борьбы с пиратством и безопасности мореплавания.

На конгрессе поднимался вопрос и по сухогрузу «Александра», который 9 февраля потерпел кораблекрушение в 16 милях от порта Ульсан. Его протаранил южнокорейский контейнеровоз Hyundai Heavy Industry. На борту было 12 россиян. В результате столкновения четыре россиянина погибли, семь пропали без вести, один – спасен.

- Представители южнокорейского профсоюза моряков сообщили, что уже определен адвокат, который будет представлять интересы родственников погибших моряков и единственного выжившего Руслана Дричева в корейском суде, – сообщил Николай Суханов. - Они сказали, что сумма компенсации будет определена по корейскому законодательству и только после того, как суд примет решение о виновной стороне столкновения.