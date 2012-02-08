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В Приморье судебный пристав убил сразу двух зайцев
ПРИМОРЬЕ, 8 февраля, ZRPRESS. В Лесозаводске судебный пристав задержал находящегося в розыске должника по алиментным обязательствам, а в Арсеньеве мать взыскивает алименты с двух взрослых сыновей.
Гражданин, находящийся в розыске за злостное уклонение от уплаты алиментов, был задержан судебным приставом по ОУПДС отдела судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу Приморского края.
В ходе осуществления исполнительных действий судебный пристав - исполнитель нанес визит должнику по алиментным обязательствам, однако последний был не один, а принимал у себя гостя, который заметно нервничал и пытался скрыться в соседней комнате. В процессе проверки выяснилось, что он числится в розыске с 2009 года за невыполнение судебного решения по алиментным обязательствам, и на сегодняшний день накопил долг в сумме 200 тысяч рублей. Должник был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Следует заметить, что гражданин ведет асоциальный образ жизни, не работает, не имеет постоянного места жительства. Как было установлено судебным приставом, на данный момент должник проживает у своей сожительницы в ветхой квартире с отключенной за неуплату электроэнергией. Если гражданин в дальнейшем не предпримет никаких мер к погашению задолженности и не вспомнит о своих родительских обязанностях, он будет привлечен уголовной ответственности.
Нередки случаи, когда взыскателями выступают престарелые родители. В отделе судебных приставов Арсеньева находится исполнительное производство в отношении двух взрослых сыновей. Мать, являющаяся инвалидом, была вынуждена обратиться в суд с целью взыскания денежных средств на свое содержание. Одни из сыновей добросовестно исполняет решение суда. Второй сын скрывается от судебных приставов, постоянно меняет место проживания, не работает. За злостное уклонение от уплаты алиментов был привлечен к уголовной ответственности. Следует добавить, что по решению суда сумма выплаты составляет всего 300 руб. в месяц с каждого из сыновей, однако нерадивый сын накопил долг в сумме свыше 7 000 руб.
«Золотой Рог».
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