Сальмонеллез в Дальнегорске отступил

ПРИМОРЬЕ, 8 февраля, ZRPRESS. Чрезвычайная ситуация в дальнегорском детском саду № 33 «Колосок» из-за вспышки сальмонеллеза ликвидирована. Работа детского сада возобновлена 8 февраля.

6 февраля дальнегорский суд рассмотрел административный протокол о приостановке деятельности детского сада № 33 в связи со вспышкой сальмонеллеза с 27 января по 7 февраля. Решением суда деятельность садика восстанавливается с 8 февраля.

7 февраля в администрации Дальнегорского городского округа прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА. Комиссия констатировала, что предписания контролирующих органов, связанные с возникновением вспышки опасного инфекционного заболевания исполнены, а сама вспышка ликвидирована. В связи с этим режим чрезвычайной ситуации на территории детского сада № 33 был снят.

Кроме того, комиссия поручила дальнегорской городской больнице разработать рекомендации по укрепляющему питанию в детском саде в течение первой недели после восстановления работы. Напомним, в период с 25 по 31 января в дальнегорскую больницу обратились 53 человека с признаками острой кишечной инфекции. После проведения анализов у 31 из них было выявлено заболевание сальмонеллезом. Среди заболевших – 29 детей. В настоящее время всем им проведен курс лечения, семи из заболевших – в стационаре инфекционного отделения городской больницы. Двое из прошедших курс лечения уже выписаны, к среде планируется выписать из всех остальных прошедших лечение.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».