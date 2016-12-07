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В Приморье суд рассмотрит дело о грабителе-сантехнике

07 Декабря 2016, 13:27 | Приморье

Ему приписывают 8 эпизодов незаконной деятельности, за которые ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Следователем отдела МВД России по городу Находке окончено расследование уголовного дела. В ходе следствия установлено: мужчина приходил в квартиры пожилых людей под видом сотрудника коммунальной службы, осматривал жилое помещение и сообщал о необходимости проведения ремонтных работ и замены оборудования. В зависимости от предлагаемых услуг сумма вознаграждения варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей. Злоумышленник отмечал, где пенсионеры хранят сбережения. Впоследствии, отвлекая потерпевших, похищал денежные средства.

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Находки, находящегося в оперативном розыске по подозрению в совершении серии краж и мошенничеств. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В следственном подразделении возбуждены уголовные дела по ст. 158, 159, 161 УК РФ, кража, мошенничество и грабеж, соответственно. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемого к совершению 8 эпизодов противоправной деятельности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: суд  уголовное дело 



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