В Уссурийске предотвратили взрыв

Оперативная информация о поиске 24-летним жителем Уссурийска средств для приобретения взрывчатки для подрыва здания следственного отдела по Ленинскому району СКП РФ по Приморскому краю предупредила преступление.

Как было установлено, мотивом для задуманного послужило расследование уголовного дела в отношении ранее осужденного за экстремистскую деятельность Александра КОМАРОВА. Последний являлся учредителем небезызвестной организации «Союз славян», деятельность которой была признана экстремистской и запрещена судом.

Молодых людей, несколько лет назад познакомившихся во время проведения «Русского марша», сплотила общность интересов и приверженность националистической идеологии. К тому же Комаров неоднократно оказывал финансовую помощь Уссурийской рок-группе «25 регион», лидером которой являлся подозреваемый.

Для демонстрации своей преданности соратнику «по оружию», молодой человек вначале попытался приобрести тротил в эквиваленте 8 кг. Навыки изготовления взрывного устройства у несостоявшегося террориста уже имелись - он приобрел их в период прохождения срочной службы в войсках спецназа. Но стоимость взрывчатки оказалась ему не по карману, поэтому он решил купить «хотя бы» пистолет Макарова с патронами, чтобы совершить убийство следователя, который ведет следствие в отношении Комарова по другому, не связанному с «Союзом славян» делу.

Договорившись о покупке, злоумышленник приехал во Владивосток на встречу с продавцом. Но осуществить свой преступный умысел не успел, был задержан с поличным.

Из салона автомашины, на которой приехал «взрывотехник - любитель», милиционерами были изъяты 2 носимые радиостанции «Кенвуд» и предметы, предназначавшиеся для изготовления взрывного устройства. В ходе обысков по месту жительства задержанного и его приближенных лиц были изъяты: ножи, кастет, металлические дубинки, националистическая атрибутика, литература экстремистского содержания и ряд других предметов.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ст.295 УК РФ (приготовление на посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное следствие) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение огнестрельного оружия).

В ходе предварительного расследования выяснилось, что задержанный планировал ряд тяжких преступлений. И остановили его не этические соображения, а банальная нехватка денежных средств.