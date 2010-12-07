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За зарплату ответили шесть директоров
В связи с невыплатой заработной платы работникам госинспекцией труда были направлены материалы в прокуратуру края. Всего в соответствии с ч. 1 ст. 145.1 УК РФ осуждены шесть директоров предприятий и организаций края, двое из которых подвергнуты наказанию в виде лишения свободы условно, остальные в виде штрафа на общую сумму 155 тыс. рублей.
Наиболее часто работодателями допускаются следующие нарушения: в трудовых договорах не указываются составные части заработной платы, а зачастую и сам ее размер; заработная плата не выплачивается ежемесячно; оплата отпускных сумм производится позднее, чем за три дня до начала отпуска; при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится не в день увольнения. Кроме этого, при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам не производилась соответствующая доплата. Не оплачивается в повышенном размере и работа во вредных и опасных условиях труда, в ночное время, в выходные, праздничные дни, выполненная сверхурочно и т.д.
По результатам проверок выдано 64 предписания об устранении выявленных нарушений, 4 725 работникам выплачена незаконно задержанная заработная плата на общую сумму 43,5 млн. рублей.
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