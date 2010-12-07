www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

За зарплату ответили шесть директоров

07 Декабря 2010, 10:29 | Приморье

В связи с невыплатой заработной платы работникам госинспекцией труда были направлены материалы в прокуратуру края. Всего в соответствии с ч. 1 ст. 145.1 УК РФ осуждены шесть директоров предприятий и организаций края, двое из которых подвергнуты наказанию в виде лишения свободы условно, остальные в виде штрафа на общую сумму 155 тыс. рублей.

Наиболее часто работодателями допускаются следующие нарушения: в трудовых договорах не указываются составные части заработной платы, а зачастую и сам ее размер; заработная плата не выплачивается ежемесячно; оплата отпускных сумм производится позднее, чем за три дня до начала отпуска; при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится не в день увольнения. Кроме этого, при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам не производилась соответствующая доплата. Не оплачивается в повышенном размере и работа во вредных и опасных условиях труда, в ночное время, в выходные, праздничные дни, выполненная сверхурочно и т.д.

По результатам проверок выдано 64 предписания об устранении выявленных нарушений, 4 725 работникам выплачена незаконно задержанная заработная плата на общую сумму 43,5 млн. рублей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru