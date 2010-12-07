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Транзитная война

07 Декабря 2010, 15:04 | Приморье

Скандал с противостоянием предпринимателя Максима ФИЛИППЕНИ и краевого ГИБДД получил свое продолжение. На днях начальник ГИБДД УВД по Приморскому краю полковник ЛЫСЕНКО заявил: "Покупать иногородние транзитные номера у предпринимателя Филиппеня - незаконно".

Напомним, в июле 2010 на дорогах Владивостока стали появляться машины с необычными транзитными номерами: ламинированные, с 54 и 59 регионами - новосибирские и пермские. Все они были приобретены приморскими автовладельцами у ИП Филиппеня М.С. "Транзиты" предпринимателю продавали в краевом УГИБДД, однако с недавнего времени в этой услуге отказали.

"Приморские транзиты нам отказывается продавать краевая ГИБДД, - заявил журналистам Филиппеня. - В Приморье мы работаем с 1998 года. Сколько уже сотен тысяч машин оформили! У меня одна из самых больших сетей в Приморье - мы берем рынок объемами продаж. Потому и цены у нас ниже, чем у конкурентов. Мы всех ценами "давим" - тем и не нравимся руководству ГАИ, которое хочет продвинуть свои магазинчики", - обозначил причину конфликта предприниматель.

У руководства ГИБДД на этот счет свое видение ситуации:

"Выдавать "транзиты" уполномочены органы ГАИ и официальные дилеры автоконцернов, такие, как, к примеру, "Мерседес-центр", торгующий новыми машинами. Дилеры гарантируют хорошее техническое состояние машины. А что может гарантировать Филиппеня? Он практически продает воздух - эти номера не зарегистрированы в базе краевого ГИБДД. Так что ездят на них люди, как правило до первого ДТП или нарушения правил дорожного движения. К тому же вы знаете, как при покупке предприниматель обманывает людей? При себестоимости номера 60 рублей он продает их за 2 тысячи рублей за номер, - заявил Лысенко.

В Приморской ГИБДД утверждают, что с 1 января 2011 года, запрет на выдачу транзитных номеров индивидуальными предпринимателями будет закреплен в законе, однако в каком именно, остается неясным.

Автор: РИА «Восток-Медиа»
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