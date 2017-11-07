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В Приморье за коррупционное правонарушение строительную компанию крупно оштрафовали

07 Ноября 2017, 14:45 | Приморье

На должностное лицо администрации заведено уголовное дело, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Лесозаводской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту незаконной передачи генеральным директором местной строительной компании денежного вознаграждения для должностного лица администрации Лесозаводского городского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«За взятку в размере 150 тыс. рублей чиновница должна была обеспечить общее покровительство и попустительство по службе в интересах строительной компании, которая осуществляет строительство многоквартирных домов на территории города, при реализации своих контрольных полномочий в сфере муниципальных закупок», - рассказали в надзорном ведомстве.

Учитывая все обстоятельства, городской прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

По результатам его судебного рассмотрения указанная строительная компания подвергнута административному штрафу в размере 1 млн рублей.

По факту взяточничества возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Теги: взятка  прокуратура  коррупция  штраф  строительство 



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