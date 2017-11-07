Приморские огнеборцы спасли двоих женщин на пожаре

Причины пожара устанавливаются, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В понедельник, 6 ноября, утром в 04.35 в пожарно-спасательную службу Октябрьского муниципального района поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в поселке Липовцы на улице Лермонтова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Через 5 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению. В ходе проведенной разведки было установлено, что горит потолок. На момент пожара в квартире находились две женщины, которых огнеборцы незамедлительно вывели на свежий воздух при помощи спасателльных устройств.

В 04.47 – пожар был локализован, в 05.05 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены 4 человека личного состава и 2 единицы техники.