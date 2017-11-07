Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье прибыло 45 парашютистов пожарных
Они будут тушить лесные пожары в Лазовском заповеднике, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Приморского края принято решение о привлечении дополнительного федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» для тушения пожара в Лазовском муниципальном районе на территории Лазовского биосферного заповедника», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Так, в понедельник, в Чите в самолет ИЛ-76 погрузили личный состав резерв федеральной службы, состоящий из 45 человек и 3,5 тонны груза. В полдень парашютно-десантная пожарная служба в количестве прибыла в аэропорт Кневичи для дальнейшей работы на территории Лазовского района.
В настоящее время на контроле 20 природных пожаров, 7 из которых локализованы. Для тушения пожаров от МЧС России применялось 1 воздушное судно вертолет МИ 8 с водосливным устройством. Всего осуществлено 13 сбросов воды, общим количеством 39 тонн. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Ситуация с природными пожарами в Приморье нормализуется и характеризуется как стабильно-сложная. Не смотря на предпринимаемые меры возникают новые термоточки, переходящие в лесные пожары. Основная причина которых - нарушение требований пожарной безопасности и правил особого противопожарного режима в лесах.
Новости тематики
- Приморские огнеборцы спасли двоих женщин на пожаре
- В Приморье прибыло 45 парашютистов пожарных
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом
- Во Владивостоке домработница украла почти 250 тысяч рублей
- Во Владивостоке суд продлил домашний арест экс-замдиректору краевого департамента имущества
- В Приморье сотрудник ГУФСИН продал на металлолом бульдозер и экскаватор
- В Приморье владельцу самолета выписали штраф
- Вертолет МИ-8 в Приморье сбросил 27 тонн воды на лесные пожары
- В Приморье за 9 месяцев возбуждено 17 уголовных дел на работодателей
- Во Владивостоке из кассы музыкального магазина женщина украла деньги
Новости раздела
- Приморские огнеборцы спасли двоих женщин на пожаре
- В Приморье прибыло 45 парашютистов пожарных
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом
- Во Владивостоке домработница украла почти 250 тысяч рублей
- Во Владивостоке суд продлил домашний арест экс-замдиректору краевого департамента имущества
- В Приморье сотрудник ГУФСИН продал на металлолом бульдозер и экскаватор
- В Приморье владельцу самолета выписали штраф
- Вертолет МИ-8 в Приморье сбросил 27 тонн воды на лесные пожары
- В Приморье за 9 месяцев возбуждено 17 уголовных дел на работодателей
- Во Владивостоке из кассы музыкального магазина женщина украла деньги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом