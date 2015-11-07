В Уссурийске захлопнули ворота наркотрафика

ФСКН России проведена широкомасштабная специальная операция «Эстонский ноктюрн» по ликвидации транснационального организованного преступного сообщества, занимавшегося поставками оптовых партий концентрата синтетических наркотиков из стран Юго-Восточной Азии в Российскую Федерацию, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Управления ФСКН России по Приморскому краю.

Из незаконного оборота изъята крупнейшая партия, почти в тонну весом, новых психоактивных веществ, стоимость которых на «черном рынке» могла бы составить более 38 миллиардов рублей.

В условиях интенсивной генерации новых дизайнерских наркотиков или так называемых спайсов, дистрибуция которых осуществляется через глобальную сеть Интернет, правоохранительным органам приходится исходить из того, что они имеют дело не с привычной организованной преступностью, а с принципиально новой формацией глобальной наркопреступности, способной организовывать направленные и потоковые синтезы новых сложнейших веществ, создавать системы контрразведки и опережающего маркетинга. Против правоохранительной системы работают современные сетевые технологи обладающие знаниями и методами работы современных спецслужб. Тайники, закладки, бесконтактное взаимодействие, шифрованная связь, анонимные цифровые денежные трансакции - все это из арсенала специальных подразделений.

Успешной реализации операции предшествовало пресечение ФСКН России в 2014 году деятельности преступной группы, занимавшейся мелкооптовой интернет-торговлей синтетическими наркотиками в Уральском и Приволжском федеральных округах, в том числе в Республике Татарстан. Было установлено, что организатор наркобизнеса приобретал наркотические средства для последующей реализации в крупном интернет-магазине.

Осенью 2015 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам наркоконтроля удалось выйти на след хорошо законспирированного наркоспрута, наладившего канал контрабанды и сеть сбыта в России больших партий синтетических наркотиков, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Костяк глубоко законспирированного наркосообщества составляли трое молодых людей в возрасте 24-25 лет с высшим образованием, обладавшие профессиональными знаниями и навыками в области современных информационных технологий.

Оперативники ФСКН установили, что крупные партии синтетических наркотиков преступники переправляли в Россию большегрузными автомобилями через российско-китайскую границу и складировали на оптовой перевалочной базе в г. Уссурийске. Затем наркотики партиями от 150 до 300 кг перевозились в Новосибирск и Казань малотоннажным грузовым автотранспортом в специально оборудованных тайниках. Далее с межрегиональных перевалочных баз более мелкие партии от 5 до 15 кг наркокурьеры на легковых автомобилях доставляли в различные регионы России для розничного сбыта через сеть интернет.

На основании полученных сведений и для недопущения поставки крупной партии наркотиков в Российскую Федерацию директором ФСКН России Виктором ИВАНОВЫМ было принято решение о проведении активной фазы операции по ликвидации транснационального организованного преступного сообщества одновременно в Уссурийске, Новосибирске и Казани.

В результате скоординированных действий наркополицейских в Казани, Новосибирске и Уссурийске были ликвидированы 4 оптово-перевалочные базы для складирования наркотиков (специально арендованные и оборудованные гаражные боксы). Из незаконного оборота изъято более 970 кг концентрата синтетических наркотиков. Из этого количества наркосырья можно было изготовить около 19 тонн курительных смесей. Наркотические средства были замаскированы в упаковки промышленным способом в килограммовые фольгированные пакеты с маркировкой завода-изготовителя. Согласно данным на упаковках в пакетах должен был содержаться алюминиевый купорос, имеющий широкое применение в различных отраслях народного хозяйства.

В ходе дальнейших следственных действий установлено, что денежные средства, вырученные от продажи наркотиков, поступали на счета организатора наркобизнеса, скрывающегося на территории одного из государств Евросоюза.

Закупочная стоимость изъятой оптовой партии наркотиков на «черном рынке» в стране-производителе оценивается в 135 миллионов рублей. При этом по самым скромным подсчетам доход организаторов в случае розничной реализации превысил бы 38 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом всей ФСКН России.

Примечательно, что среди изъятых в ходе операции веществ, было обнаружено наркотическое средство AB-CHIMINAKA. Именно оно стало причиной отравления в начале октября 2015 года детей в одном из детских садов Новосибирска и полуторагодовалого малыша в Волгограде.

Всего в результате операции «Эстонский ноктюрн» задержаны 23 человека. Возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности транснационального организованного преступного сообщества и установление всех лиц, причастных к его деятельности, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Достигнутые в ходе операции результаты доказывают наличие в системе ФСКН России эффективного механизма, направленного на выявление и ликвидацию устойчивых транснациональных преступных сообществ, занимающихся сбытом на территории нашей страны наркотитических средств. Только за 9 месяцев 2015 года органами наркоконтроля изъято свыше 3 тонн синтетических наркотиков, что на 60 процентов больше чем за весь прошлый год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.