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В Приморье запретили инструкцию по изготовлению "спайса"
Прокуратура в Приморье добилась признания статьи с инструкцией по изготовлению «спайса» запрещенной, передает Zrpress.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину.
«В статье, размещенной на одном из Интернет-ресурсов, подробно описывалось, как изготовить «спайс», перечислялись необходимые для этого оборудование и препараты», — рассказала она.
Прокурор Кировского района направил районный суд иск о признании данной статьи запрещенной, учитывая, что размещенная информация направлена на пропаганду изготовления наркотических веществ. Исковые требования прокурора были удовлетворены.
«Судебное решение будет направлено в Роскомнадзор для включения статьи о подробном описании приготовления «спайса», размещенную в сети Интернет, в реестр информации, распространение которой запрещено», — отметила Телегина.
По данным ФСКН, более 40 человек этой осенью умерли после употребления опасных курительных смесей, более тысячи попали в больницу.
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