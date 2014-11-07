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В Приморье запретили инструкцию по изготовлению "спайса"

07 Ноября 2014, 15:55 | Приморье

Прокуратура в Приморье добилась признания статьи с инструкцией по изготовлению «спайса» запрещенной, передает Zrpress.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину.

«В статье, размещенной на одном из Интернет-ресурсов, подробно описывалось, как изготовить «спайс», перечислялись необходимые для этого оборудование и препараты», — рассказала она.

Прокурор Кировского района направил районный суд иск о признании данной статьи запрещенной, учитывая, что размещенная информация направлена на пропаганду изготовления наркотических веществ. Исковые требования прокурора были удовлетворены.

«Судебное решение будет направлено в Роскомнадзор для включения статьи о подробном описании приготовления «спайса», размещенную в сети Интернет, в реестр информации, распространение которой запрещено», — отметила Телегина.

По данным ФСКН, более 40 человек этой осенью умерли после употребления опасных курительных смесей, более тысячи попали в больницу.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: прокуратура  спайс  наркотик 



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