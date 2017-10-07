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"Дальневосточные гектары" в Приморье горят синим пламенем
Особый противопожарный режим введён в четырёх муниципалитетах края
Особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Ольгинском, Чугуевском и Тернейском районах Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории этих муниципалитетов.
«В этих районах вводятся дополнительные меры пожарной безопасности – запрет пребывания граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований», – сообщили в ведомстве.
В департаменте напомнили, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», – уточнили в департаменте.
По информации ведомства, на сегодняшний день в крае действует 48 лесных пожаров на площади более одной тысячи гектаров.
«Пожары тушат в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Спасском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском, Яковлевском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие более 300 человек, задействовано почти 100 единиц техники», – сообщили в департаменте, добавив, что за сутки потушено девять пожаров на 34 гектарах, ещё 13 очагов огня локализованы.
Кроме этого, за сутки пожарные подразделения 18 раз выезжали на тушение палов травы.
Всего же с начала года в крае зарегистрировано 462 лесных пожара.
Для помощи в тушении природных пожаров в Кавалеровский и Чугуевский районы выехали две группы спасателей Приморской поисково-спасательной службы.
«Главная задача спасателей – не допустить перехода огня с территории лесного фонда на населённые пункты», – пояснил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.
Напомним, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
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