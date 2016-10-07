В Приморье голодные хищники выходят в города и села

Не успела общественность Приморского края успокоиться после появления тигра в Артеме, пришла новая опасность - медведь, который задрал дачника в поселке Сиреневка (Надеждинский район). Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Следов косолапого инспектора охотнадзора не нашли. Также в Приморье специалисты ищут тигра, которого ранее зафиксировали видеорегестраторы перебегающим дорогу в городе Артем.

Как прокомментировали "ЗР" специалисты, высока вероятность того, что хищникам не хватает пищи и поэтому они выходят в населенные пункты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.