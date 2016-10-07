Механик теплохода предстанет перед судом во Владивостоке

Он обвиняется в контрабанде алкогольной и табачной продукции на 600 тыс. рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



По версии следствия, обвиняемый в марте 2016 года на судне, прибывшем из порта Тояма (Япония), незаконно ввез алкогольную продукцию и табачные изделия. Контрабандный товар изъят сотрудниками таможни, его стоимость превысила 600 тыс. рублей), сообщили деловой газете «Золотой рог», в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.



Добавим, что приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении старшего механика теплохода «Реал». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и табачных изделий в крупном размере.



Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.