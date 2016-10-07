Китаянки пытались вывести трепанг на собственном теле

Должностными лицами таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля был выявлен факт незаконного вывоза сушеного трепанга. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", две гражданки КНР пытались переместить данный товар через таможенную границу сокрыв от таможенного контроля.

Во время проведения личного таможенного досмотра у одной из них был обнаружен прозрачный пакет из полимерного материала, примотанный к телу прозрачной липкой лентой, в котором находился трепанг сушеный. Общий вес трепанга с упаковкой составил 4,72 килограмма.

Вторая гражданка КНР так же сокрыла товар, упаковав его в белые пакеты из полимерного материала и примотав к телу прозрачной липкой лентой. Данный товар, трепанг сушеный, обнаружили в ходе проведения личного таможенного досмотра. Общий вес трепанга с упаковкой составил 5,3 килограмма.

Напомним, вывоз трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов. Гражданки КНР необходимых документов не предоставили, таможенные декларации не заполняли и не заявляли устно о наличии у них предметов, подлежащих письменному декларированию.

Таким образом, гражданки КНР сокрыли товар от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров, при перемещении их через таможенную границу Российской Федерации, что повлекло административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.

Данный товар изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время проводится расследование.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.