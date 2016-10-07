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В Приморье женщина ограбила магазин с помощью игрушечного пистолета

07 Октября 2016, 12:45 | Приморье

В магазине приморского города Артема сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудница магазина рассказала, что в помещение вошла девушка и, протянув продавцу деньги, попросила продать бутылку пива, зажигалку и пачку сигарет. Продавец ответила, что данной суммы на покупку не хватит. После чего покупательница, достав предмет, похожий на пистолет, стала угрожать работнице магазина.

Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ведомства, женщина нажала кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленница скрылась.

В ходе розыска в этом же микрорайоне сотрудники полиции обратили внимание на девушку, которая по приметам была похожа на подозреваемую.

42-летняя местная жительница была доставлена в отдел полиции. Установлено, что задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она дала признательные показания, а изъятый пистолет оказался игрушечным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: артем  продавец  разбой  магазин  сигнализация 



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