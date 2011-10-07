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В Приморье в партизанской моркови обнаружено превышение нормы содержания нитратов на 44,4%
В двух партиях свёклы и моркови, выращенных в Партизанском районе Приморского края, специалистами Россельхознадзора выявлено значительное превышение содержания нитратов.
В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга плодоовощной продукции, выращенной на территории Приморского края, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю на территории Партизанского муниципального района были отобраны пробы от выращиваемых местными сельхозтоваропроизводителями свёклы и моркови.
По результатам проведённых Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора исследований, в отобранной в районе села Сергеевка от 80 тонн свёклы пробе обнаружено превышение содержания нитратов на 20,1%. В другой, выращенной в районе этого же села партии моркови, общей массой 20 тонн, обнаружено превышение нормы содержания нитратов на 44,4%. Обе партии овощной продукции признаны не соответствующими требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
В настоящее время в адрес обоих сельхозтоваропроизводителей выданы предписания о проведении лабораторных испытаний всей выращенной ими свёклы и моркови. Реализация продукции приостановлена.
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