В Приморье уголовное дело серийных угонщиков направлено в суд

Члены ОПГ по угонам успели совершить 22 преступления

В производстве старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Елены Юн находилось уголовное дело, соединившее в себе ряд уголовных дел, возбужденных по ч.4 ст.158 УК РФ по фактам тайного хищения автомашин, совершенных организованной группой по предварительному сговору, в крупном размере.

Как установлено в ходе предварительного следствия, во главе преступной группы, действовавшей на территории Уссурийска, стоял житель Спасского района Приморского края. Целью злоумышленников было хищение престижных иномарок для их дальнейшего возврата потерпевшим за денежный выкуп. Так, ими были украдены автомобили таких марок, как Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Ipsum, Toyota Nadia, Mazda MPV и другие. Объединение характеризовалось своей устойчивостью, тщательно отработанной в течение длительного времени системой конспирации и защиты.

В начале июня 2010 года организованная группа приступила к осуществлению своих планов. Все было продумано до мелочей. Молодые люди подготовили необходимые предметы (ключи, отвертки, другие приспособления), с помощью которых взламывали и вскрывали дверные замки, замки зажигания. Для хранения похищенных машин и складирования деталей они арендовали бокс в гаражно-строительном кооперативе. Кроме того, при обыске, в снимаемой ими в целях конспирации квартире, у членов группы были обнаружены портативные радиостанции, сим-карты, средства мобильной связи, с помощью которых они поддерживали связь между собой.

Члены преступной группы постоянно передвигались по городу в поисках очередной жертвы, осуществляли сбор информации о хозяине понравившейся машины, сопровождали похищенные авто к месту их укрытия. Так, согласно разработанному плану, воры подыскивали автомашины на неохраняемых парковках и в гаражных боксах. Завладев машиной, злоумышленники перегоняли их в специально подготовленные места для хранения и созванивались с владельцами иномарок, предлагая вернуть машину за денежный выкуп. Порой сумма выкупа доходила до 300 тысяч рублей. В случае отказа хозяев платить за машины, похищенные автомобили разукомплектовывались и продавались на запчасти. Все ценные вещи из салонов угонщики также присваивали.

Вырученные деньги члены организованной группы распределяли между собой и тратили по своему усмотрению.

Уже через три месяца после появления в Уссурийске преступной группы полицейские вышли на след подозреваемых и задержали их, при этом злоумышленники успели совершить 22 преступления, предусмотренных ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), т.е. в среднем по 2 кражи автомашины в неделю.

Раскрытие серии преступлений стало результатом совместной кропотливой работы органов предварительного следствия и сотрудников уголовного розыска УВД по Уссурийскому городскому округу. В ходе работы были опрошены десятки потерпевших, свидетелей, проведены очные ставки, многочисленные экспертизы, в общей сложности, предварительное следствие длилось около 10 месяцев. Но, несмотря на большой объем и сложность в доказывании, уголовное дело в отношении четырех членов организованного преступного сообщества было направлено в суд с обвинительным заключением.

Как сообщает пресс-секретарь следственного управления УМВД России по Приморскому краю Камилия Хамидулина, в настоящее время уголовное дело рассматривается в уссурийском городском суде. В соответствии с санкцией ч.4 ст.158 УК РФ обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет и штрафом до 1 миллиона рублей.