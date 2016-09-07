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Находящиеся в зоне ЧС в Приморье клиенты "МегаФона" смогут связаться с близкими даже при отрицательном балансе
7 сентября 2016 года, Владивосток. ПАО «МегаФон» сообщает о возможности совершать звонки при нулевом и отрицательном балансе абонентами, находящимся в зоне ЧС в Приморском крае.
В связи с открытым режимом ЧС в Приморском крае «МегаФон» предоставил своим клиентам, находящимся в зоне действия чрезвычайной ситуации, возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого или отрицательного баланса на их мобильном счете.
«Главное сейчас - обеспечить возможность оставаться на связи для всех, кто сейчас находится в пострадавших от паводка районах Приморского края, - отметил директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – Поэтому, помимо ведущихся в постоянном режиме ремонтно-восстановительных работ на объектах связи в зоне действия ЧС, мы приняли меры по повышению доступности услуг мобильной связи для абонентов, в том числе и при минусовом балансе».
Помимо этого, в Приморском крае был введен режим аварийного межсетевого роуминга в сетях «Билайн», «МегаФон», МТС и Теле2. Режим аварийного роуминга позволяет абонентам пользоваться услугами связи при нахождении в зоне покрытия любого из указанных мобильных операторов. Этот режим будет действовать до особого распоряжения правительства РФ.
Напомним, режим ЧС объявлен на территории 18 муниципалитетов Приморья. Подтоплены более 20 населенных пунктов, более трех тысяч домов и более шести тысяч придомовых территорий и земельных участков. В зоне бедствия оказались почти 9 тысяч человек, из них более 1300 детей. Специалисты «МегаФона» в постоянном режиме проводят оперативные ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях связи.
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