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В Приморье вынесли приговор «черным лесорубам»

07 Сентября 2012, 14:14 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 7 сентября, ZRPRESS. В Приморье осуждены «черные лесорубы», от действий которых государству причинен ущерб на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА, Пожарским районным судом вынесен приговор двум жителям края, признанным виновными в совершении преступлений в сфере лесопользования. Владимир Филиппов осужден за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), второй фигурант дела - бывший сотрудник Дальнереченского ГОВД - Владимир Клюс осужден за пособничество в совершении указанных преступлений (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, Филиппов из корыстных побуждений в декабре 2010 года и весной 2011 года производил незаконную рубку лесных насаждений в Звеньевском и Верхне-Перевальнинском участковых лесничествах на территории Пожарского района. Клюс, используя пакет подложных документов на вывоз древесины для ЗАО «Лес Экспорт», дважды оказывал содействие Филиппову в вывозе незаконно срубленной древесины с помощью специально нанятого грузового автомобиля.

Размер экологического ущерба от преступных действий составил порядка 8 млн 245 тыс. рублей. Пытаясь уйти от ответственности за содеянное, Филиппов в период рассмотрения данного дела в суде в августе текущего года, совершил побег из-под стражи, однако, оперативно был разыскан сотрудниками полиции.

Признав обоих подсудимых виновными в совершении экологических преступлений, суд приговорил Филиппова (с учетом частичного сложения наказаний) к 5 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Клюса – к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет.

Кроме этого, по иску прокурора суд взыскал с осужденных ущерб, причиненный незаконными рубками лесных насаждений.

Татьяна Курочкина, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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