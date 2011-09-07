В результате пожара в Приморье погибли два человека

6 сентября 2011 года в 02 часа 49 минут в Единую дежурную диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по улице Комсомольская, села Антоновка Кировского района.

Расстояние от места пожара до ближайшей пожарной части составляет 33 км, поэтому первые подразделения прибыли к месту пожара спустя 31 минуту. В о3 часа 30 минут пожар был локализован, а в 06. 53 ликвидирован полностью.

На месте пожара обнаружены тела двух погибших женщин: 1951 и 1979 годов рождения. Площадь пожара составила 72 кв.м (жилой дом огнем уничтожен полностью). Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по ПК.