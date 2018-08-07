Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей

Приморские предприниматели незаконно экспортировали в Восточную Азию около 3,5 тысяч кубометров древесины, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Трое бизнесменов из Уссурийска одиннадцать раз по подложным документам незаконно экспортировали через границу монгольский дуб и маньчжурский ясень в одну из стран Восточной Азии, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО. Общий объем незаконного экспорта составил 3,5 тысяч кубометров этой древесины, объем ущерба РФ при этом - 50 миллионов рублей.

- Со слов двух 38-летних соучастников криминального предпринимательства, их вдохновителем являлся 59-летний товарищ по бизнесу, который выстраивал схемы изготовления липовых документов, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции Уссурийск задержано и изъято 190 кубометров незаконно заготовленных пиломатериалов, подготовленных для перемещения через границу Российской Федерации. Сейчас по этому поводу следователи возбудили уголовное дело по статье за незаконный экспорт стратегически важных товаров и ресурсов. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.