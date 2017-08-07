Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье

В настоящее время на них работает порядка 200 человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Движение поездов в районе станции Баневурово Надеждинского района Приморья планируют восстановить в понедельник, 7 августа. Об этом сообщил вице-губернатор Александр ЮРОВ на пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий ЧС в регионе. В районе станции Баневурово были подмыты железнодорожные пути, в результате три вагона завалились на рельсы. Из-за этого задержаны три поезда, следующие во Владивосток.

По словам заместителя главы региона, сейчас движения поездов на этой дистанции полностью остановлено.

«Пассажиров с остановленных поездов перевезли на автобусах. На месте работают три специальных ремонтных вагона, задействовано почти 230 человек», – рассказал Александр Юров добавив, что восстановить движение поездов планируется уже сегодня.

Прошедшей ночью в результате ливневых дождей разлилась река в районе перегона Кипарисово-Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс.

«Сейчас движение железнодорожного транспорта от Угольной до Уссурийска остановлено, начались восстановительные работы. Задействовано несколько десятков рабочих и специальной техники», – сообщил Александр Юров.

Всего над восстановлением населенных пунктов после удара стихий работают 1,2 тыс. человек.