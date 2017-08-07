Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье

Больше всего пострадали сельхозугодия Уссурийска и Хасанского района, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Дороги размыты, к полям нет транспортной доступности даже на высокопроходимой технике. Оценить ущерб можно будет только, когда спадет вода», – рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края, погодные условия могут сказаться и на заготовке кормов. Так, в пойме реки Раздольная Надеждинского района оказался затоплен сенокос. В Уссурийске посажено более тысячи гектаров овощей и почти 860 гектаров картофеля. На данный момент на территории округа действует режим ЧС.

Напомним, прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались также затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском и Надеждинском районах. Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района.

Газета "Золотой Рог", Владивосток