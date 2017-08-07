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В приморском городе введен режим ЧС
В ПВР города размещено уже 33 человека, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Из-за прошедших ливневых дождей в Уссурийском городском округе в понедельник, 7 августа, с 10.00 введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь и утро на территории округа выпало 208 мм осадков, при месячной норме в 134 мм.
Как сообщили в пресс-слубе Администрации Приморского края, все службы города и техника муниципальных предприятий задействованы в аварийно-восстановительных работах. Решается вопрос о привлечении военной техники.
«Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище, поэтому жителям не рекомендуем выезжать на дороги округа и края без острой необходимости», – рассказали в администрации Уссурийска.
В округе развернуто два пункта временного размещения для тех, чьи дома оказались подтоплены. Сейчас там находятся уже 33 человека. Звонки от жителей Уссурийска принимаются по телефонам – 112, 32-10-06, 33-94-99.
Подтопленные Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле села Занадворовка и Барабаша в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.
Также есть нарушения в электроснабжении в пострадавших районах, там работают восстановительные бригады.
Две группы приморских спасателей выдвинулись в районы для налаживания лодочных переправ. Одна группа находится в районе поселка Оленевод и другая группа на пути к Хасанскому району.
Напомним, в Приморье 2 августа был введен режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой. Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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