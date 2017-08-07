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Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"

07 Августа 2017, 14:15 | Приморье

Ее обвиняют в мошенничестве при получении субсидии – 300 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Дальнегорске суд рассмотрит дело о мошенничестве при получении субсидий в размере 300 тыс. рублей. По версии следствия, зная о возможности получить субсидии по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе», фигурантка решила похитить бюджетные денежные средства с использованием заведомо ложных сведений.

«С этой целью она зарегистрировалась в межрайонной инспекции налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего клининговые услуги. При этом она не намеревалась заниматься данным видом предпринимательской деятельности», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

После регистрации ИП, фигурантка предоставила в администрацию городского округа пакет документов, часть из которых содержала подложные сведения о якобы приобретении ее предприятием имущества на сумму 75 тыс. рублей, которое фактически не приобреталось.

Члены комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства городской администрации, введенные в заблуждение, одобрили оказание финансовой поддержки фигурантке. В декабре 2015 года обещанная сумма была перечислена на расчетный счет недобросовестного предпринимателя.

В настоящее время прокуратурой города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, хищение денежных средств при получении субсидий, путем предоставления заведомо ложных или недостоверных сведений, совершенных, в крупном размере.

По словам представителя ведомства, обвиняемая вину в совершении данного преступления признала в полном объеме и частично возместила в добровольном порядке причиненный городскому бюджету ущерб в сумме 22 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнегорскй районный суд для рассмотрения по существу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: субсидия  мошенничество  ИП 



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