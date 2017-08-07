Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта
Проникнув в дом, они стали его избивать и угрожать расправой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Анучинском районе окончено судебное слушание по делу о дерзком нападении на местного предпринимателя. Нападение было совершено в конце декабря 2016 года двумя ранее неоднократно судимыми уроженцами того же района. Их жертвой стал директор местного предприятия, занимавшийся выращиванием и переработкой риса.
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края, фигуранты подготовились к преступлению и переоделись в камуфляжную форму. Помимо этого, они надели самодельные маски и вооружились деревянными палками и направились в сторону, где проживал предприниматель. Подойдя в ночное время к дому потерпевшего, они представились сотрудниками полиции и под этим предлогом проникли внутрь жилища.
После того как коммерсант пустил их в дом они потребовали передачи денежных средств, нанося при этом ему удары палками по телу и высказывая угрозы убийством. Потерпевшему удалось выбежать из дома и скрыться от нападавших. О случившемся он сообщил сотрудникам полиции, которые оперативно задержали злоумышленников.
На днях Анучинский районный суд вынес им приговор и признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище. Суд приговорил их за содеянное к 8,5 лет и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого и строго режима соответственно.
Приговор в законную силу не вступил.
Иван КРЫШАН
Новости тематики
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
- В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта
- В Приморье размыло автодорогу, более 250 машин заблокированы
- В Приморье размыло железнодорожные пути
- В Приморье военные изъяли более 100 корней женьшеня у двух граждан КНР
- В Приморье продавца морепродуктов оштрафовали на 180 тыс. рублей
- В Приморье матрос завез табака и алкоголя на 900 тыс. рублей
Новости раздела
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
- В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта
- В Приморье размыло автодорогу, более 250 машин заблокированы
- В Приморье размыло железнодорожные пути
- В Приморье военные изъяли более 100 корней женьшеня у двух граждан КНР
- В Приморье продавца морепродуктов оштрафовали на 180 тыс. рублей
- В Приморье матрос завез табака и алкоголя на 900 тыс. рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Цены на электроэнергию взлетят
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ-2017
- В Приморском крае экспорт рыбы и морепродуктов составил $430 млн