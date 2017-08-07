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В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта

07 Августа 2017, 13:42 | Приморье

Проникнув в дом, они стали его избивать и угрожать расправой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Анучинском районе окончено судебное слушание по делу о дерзком нападении на местного предпринимателя. Нападение было совершено в конце декабря 2016 года двумя ранее неоднократно судимыми уроженцами того же района. Их жертвой стал директор местного предприятия, занимавшийся выращиванием и переработкой риса.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края, фигуранты подготовились к преступлению и переоделись в камуфляжную форму. Помимо этого, они надели самодельные маски и вооружились деревянными палками и направились в сторону, где проживал предприниматель. Подойдя в ночное время к дому потерпевшего, они представились сотрудниками полиции и под этим предлогом проникли внутрь жилища.

После того как коммерсант пустил их в дом они потребовали передачи денежных средств, нанося при этом ему удары палками по телу и высказывая угрозы убийством. Потерпевшему удалось выбежать из дома и скрыться от нападавших. О случившемся он сообщил сотрудникам полиции, которые оперативно задержали злоумышленников.

На днях Анучинский районный суд вынес им приговор и признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище. Суд приговорил их за содеянное к 8,5 лет и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого и строго режима соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: избиение  предприниматель  ук рф 



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