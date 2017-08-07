Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье размыло автодорогу, более 250 машин заблокированы
Дождь, прошедший ночью вызвал большое количество осадков. В некоторых районах выпало до 250 мм осадков, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю, движение на автодороге Разольное - Хасан ограничено из-за последствий сильных осадков, дорога размыта и занесена грунтом. Со стороны п. Раздольное добраться можно только до с. Нежино, далее на 25 км автодороги Разольное – Хасан дежурит экипаж ДПС. Со стороны п. Славянка движение осуществляется до знака «Барабаш», дежурство на данном участке дороги также осуществляет экипаж ДПС. Остановлено пассажирское сообщение, движение всех видов транспорта.
«Мост в районе Нежино почти смыло, там просто жуткий поток воды-видео прислали. Говорят, на Борисовке дамбу прорвало, вот вода и во все стороны хлынула», - рассказывают очевидцы происшествия в Инстаграме.
Госавтоинспекция обращается к гражданам проявить понимание, отложить поездку по данному маршруту, а также соблюдать осторожность при движении в неблагоприятных погодных условиях, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.
По словам очевидцев, на дороге заблокировано 250 автомобилей, вода прибывает. «Людей на БТРах приехали спасать, у одного из жителей Владивостока утонула машина. Дороги в Славянку нет, мост через Барабаш, федеральную трассу, перемыло, ушло под воду четыре машины, утянуло в Суйфун, МЧС их приехали спасать», - рассказывают очевидцы происшествия.
Иван КРЫШАН
Новости тематики
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
- В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта
- В Приморье размыло автодорогу, более 250 машин заблокированы
- В Приморье размыло железнодорожные пути
- В Приморье военные изъяли более 100 корней женьшеня у двух граждан КНР
- В Приморье продавца морепродуктов оштрафовали на 180 тыс. рублей
- В Приморье матрос завез табака и алкоголя на 900 тыс. рублей
Новости раздела
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
- В Приморье двое мужчин дерзко напали на коммерсанта
- В Приморье размыло автодорогу, более 250 машин заблокированы
- В Приморье размыло железнодорожные пути
- В Приморье военные изъяли более 100 корней женьшеня у двух граждан КНР
- В Приморье продавца морепродуктов оштрафовали на 180 тыс. рублей
- В Приморье матрос завез табака и алкоголя на 900 тыс. рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Цены на электроэнергию взлетят
- Стратегическое соглашение о строительстве нового терминала в аэропорту Камчатки подпишут на ВЭФ-2017
- В Приморском крае экспорт рыбы и морепродуктов составил $430 млн