В Приморье размыло автодорогу, более 250 машин заблокированы

Дождь, прошедший ночью вызвал большое количество осадков. В некоторых районах выпало до 250 мм осадков, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю, движение на автодороге Разольное - Хасан ограничено из-за последствий сильных осадков, дорога размыта и занесена грунтом. Со стороны п. Раздольное добраться можно только до с. Нежино, далее на 25 км автодороги Разольное – Хасан дежурит экипаж ДПС. Со стороны п. Славянка движение осуществляется до знака «Барабаш», дежурство на данном участке дороги также осуществляет экипаж ДПС. Остановлено пассажирское сообщение, движение всех видов транспорта.

«Мост в районе Нежино почти смыло, там просто жуткий поток воды-видео прислали. Говорят, на Борисовке дамбу прорвало, вот вода и во все стороны хлынула», - рассказывают очевидцы происшествия в Инстаграме.

Госавтоинспекция обращается к гражданам проявить понимание, отложить поездку по данному маршруту, а также соблюдать осторожность при движении в неблагоприятных погодных условиях, по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.

По словам очевидцев, на дороге заблокировано 250 автомобилей, вода прибывает. «Людей на БТРах приехали спасать, у одного из жителей Владивостока утонула машина. Дороги в Славянку нет, мост через Барабаш, федеральную трассу, перемыло, ушло под воду четыре машины, утянуло в Суйфун, МЧС их приехали спасать», - рассказывают очевидцы происшествия.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток