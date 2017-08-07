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В Приморье размыло железнодорожные пути
Движение поездов приостановлено, задержано три поезда, следовавшие во Владивосток, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В понедельник, 7 августа 2017 года в 06:45 по местному времени на перегонах Баневурово-Барановский, Раздольное-Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод-Веневитино участка Барановский-Хасан Дальневосточной железной дороги приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути, сообщили в пресс-службе ДВЖД филиала ОАО «РЖД».
Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим задержаны пассажирские поезда №6 сообщением Хабаровск-Владивосток, №352 сообщением Советская Гавань-Владивосток и №202 сообщением Хабаровск-Владивосток Общее количество пассажиров – 1247 человек.
«Перевозка пассажиров автотранспортом затруднена по причине подмыва мостов на автотрассах, поэтому рассматривается возможность временного размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха. Все пассажиры обеспечены питьевой водой. Пострадавших и угрозы экологии нет», - рассказали в пресс-службе ДВЖД.
На место происшествия отправлены 4 восстановительных поезда со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. Железнодорожники приступили к ликвидации последствий размывов пути.
Добавим, что пригородные пассажирские поезда №6364 Уссурийск-Владивосток и №6361 Владивосток-Уссурийск возвращены в пункты отправления, остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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