В Приморье приставы устраивают засады на должников

ПРИМОРЬЕ, 7 июля, ZRPRESS. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по Кавалеровскому району устроил засаду у дома обвиняемого по ч. 1 ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов) гр. П. Гражданина кровь из носу надо было доставить к дознавателю отдела судебных приставов по Кавалеровскому району.

Судебный пристав выехал по месту фактического проживания должника, однако на звонок дверь никто не открыл. У судебного пристава зародились сомнения по поводу отсутствия в квартире должника — он опросил соседей, которые подтвердили, что совсем недавно видели, как гр. П. входил в свою квартиру.

Несколько часов судебный пристав дежурил у дома должника, пока последний, будучи уверенным в том, что перехитрил-таки судебного пристава, наконец-то вышел из дома. Незамедлительно гр. П. был задержан и доставлен к дознавателю для проведения следственных действий.

На данный момент в отношении гражданина П. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. К тому же в рамках взаимодействия с органами полиции дознавателю отдела судебных приставов поступила информация, что в отношении данного гражданина проводятся следственные действия, вследствие чего должник был передан сотрудникам уголовного розыска МО МВД «Кавалеровский».

«Золотой Рог».