В Приморье проверяют мясо из-за "крысиного" скандала в КНР

Специалисты Роспотребнадзора Приморья начали массовые проверки мясной продукции на границе и точках сбыта в связи с продажей в КНР мяса крыс и лис под видом полуфабрикатов из говядины и баранины, сообщает краевое управление ведомства.

В начале мая полиция ликвидировала в КНР преступную группу, продававшую под видом баранины крысиное мясо. Задержаны более 60 человек, конфисковано свыше десяти тонн продукции. С 2009 года участники группировки покупали мясо крыс и лис в провинции Шаньдун, добавляли красители, соль и пищевые добавки, а потом сбывали на рынках в Шанхае и провинции Цзянсу. На этом им удалось заработать около 1,5 миллионов долларов.

"По данным министерства общественной безопасности Китая, с конца января было зафиксировано 382 подлога, изъято более 20 тысяч тонн такой продукции. Часть указанной мясной продукции может иметь маркировку производства в других странах. Мясо лисиц и крыс может вызвать ряд опасных инфекционных заболеваний — бешенство, чуму, туляремию, тиф, сальмонеллез и лептоспироз", — говорится в сообщении.

Специалисты краевого Роспотребнадзора начали проверки в пунктах пропуска через государственную границу, а также проверки продуктовых баз, рынков и мест возможной реализации контрафактной мясной продукции.

"Специалисты с помощью памяток информируют приморцев, выезжающих в КНР, о рисках, связанных с употреблением в Китае продуктов из говядины и баранины", — сообщает Роспотребнадзор.

Также велика вероятность реализации блюд из контрафактного мяса в самолетах, осуществляющих рейсы между Россией и КНР, особенно на бортах, принадлежащих китайским авиационным компаниям. В связи с этим в самолетах не рекомендуется употреблять в пищу предлагаемые на борту блюда из говядины и баранины, пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщал ZRPRESS.Ru, на востоке Китая "баранину" готовили из мяса лис, норок и крыс. Продажа таких полуфабрикатов принесла изготовителям более 10 млн юаней ($1,62 млн).

В КНР более 60 человек были арестованы за причастность к производству фальшивого мяса. Как сообщило министерство общественной безопасности страны, под видом говядины и баранины продавали мясо крыс и лис.

С 25 января было зафиксировано 382 подобных случая, изъято более 20 тыс. тонн незаконно произведенной продукции. Нечистоплотные производители также впрыскивали в мясо воду, использовали химикаты при обработке мясных продуктов и нарушали сроки хранения



