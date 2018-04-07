www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.83 р. 100 JPY: 53.84 р.
EUR: 70.71 р. 10 CNY: 91.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске

07 Апреля 2018, 13:58 | Приморье

Причиной возгорания, по предварительным сведениям, стала неисправная электропроводка

При пожаре в жилом доме в Уссурийске Приморского края погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на краевое Следственное управление СКР.

«Шестого апреля 2018 года после тушения пожара в доме на улице Артемовская в городе Уссурийске обнаружены тела 4 женщин и ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что еще один мужчина скончался в больнице. После начала пожара он выпрыгнул с балкона и получил тяжелые травмы. По предварительной информации, пожар вспыхнул в результате короткого замыкания электропроводке.

В сообщении на сайте регионального главка МЧС говорится, что пожарные прибыли на место через восемь минут после получения информации о пожаре.

«Было установлено, что в одной из комнат квартиры горят вещи и мебель», — сообщили в МЧС.

«Задействовав звено газодымозащитной службы, из охваченного дымом и пламенем помещения пожарные вынесли пятерых людей, без признаков жизни, и передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к комплексу реанимационных мероприятий», — говорится в сообщении МЧС.

Фото ТАСС.

 

Автор:
Теги: УК  следственный комитет  пожарный  пожар  МЧС  дело  ЧС  возгорание 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru