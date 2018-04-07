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Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
Причиной возгорания, по предварительным сведениям, стала неисправная электропроводка
При пожаре в жилом доме в Уссурийске Приморского края погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на краевое Следственное управление СКР.
«Шестого апреля 2018 года после тушения пожара в доме на улице Артемовская в городе Уссурийске обнаружены тела 4 женщин и ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что еще один мужчина скончался в больнице. После начала пожара он выпрыгнул с балкона и получил тяжелые травмы. По предварительной информации, пожар вспыхнул в результате короткого замыкания электропроводке.
В сообщении на сайте регионального главка МЧС говорится, что пожарные прибыли на место через восемь минут после получения информации о пожаре.
«Было установлено, что в одной из комнат квартиры горят вещи и мебель», — сообщили в МЧС.
«Задействовав звено газодымозащитной службы, из охваченного дымом и пламенем помещения пожарные вынесли пятерых людей, без признаков жизни, и передали врачам скорой медицинской помощи, которые приступили к комплексу реанимационных мероприятий», — говорится в сообщении МЧС.
Фото ТАСС.
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