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Пчелы с пасеки терроризируют жителей приморского села

07 Апреля 2017, 18:50 | Приморье

Жители села Фадеевка пожаловались в теруправление Россельхознадзора на покусавших их пчёл. В отношении соседа-пчеловода вынесено предписание об устранении допущенных нарушений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проверка пасеки в личном подсобном хозяйстве жителя села Фадеевка Октябрьского района выявила большое количество нарушений закона «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства», сообщает пресс-служба ведомства.

Расхождения с нормами были в следующем: ульи с пчелиными семьями установлены вплотную друг к другу, не окрашены, не пронумерованы, а летки, т.е. отверстия для вылета пчел, направлены в стороны соседних участков, при этом глухого забора или густого кустарника высотой более 2-х метров, как то прописывают правила, на участке нет. Трава не выкошена, погибшие насекомые не сжигаются, а остаются разбросанными по земле вблизи ульев. И одно из самых серьезных нарушений, допущенное сельским пасечником - ветеринарно-санитарный паспорт пчелопасеки отсутствует, а обработка и исследование пчел в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий не проводится.

Выявленные нарушения ветеринарного законодательства по содержанию пчел и организации пчеловодства в личном подсобном хозяйстве не влекут за собой наложение запрета на деятельность по размещению и содержанию пчелопасеки. Но в указанные инспекторами Россельхознадзора сроки все недочеты пасечник обязан устранить.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мёд  пасека  пчеловодство  улей 



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Комментарии

  • наблюдатель22:11, 07.04.2017#

    пчелки их покусали, бедные, сразу жаловаться. . . радовались бы ур. . . ы, что люди еще пасеки держат, а то скоро вообще один пластик кушать будем. . .

  • снумумр22:37, 07.04.2017#

    отсутствие номера на улике страшно раздражает пчел, и особенно отсутствие документов! ну а как пчелке без паспорта-дикая тварь. вот был бы паспорт и номер на улике- сразу цивилизованная и воспитанная пчелка.

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